В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома на Братском

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В результате мониторинга техсостояния аварийных зданий в Ростове-на-Дону специалисты выявили угрозу разрушения дома на переулке Братском, 86 литер «Г». Комиссия по предупреждению ЧС приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации в отношении этого строения.
В скором времени будут проведены восстановительные работы по предупреждению обвала конструкции. После этого здание станет полностью безопасным.
Отметим, что трехэтажный дом был построен в прошлом веке в 1904 году.
Ранее стало известно, что в донском регионе потратят более 200 миллионов рублей на снос 62 аварийных домов.
До этого власти города рассказали, когда снесут многострадальный дом на Нариманова в Ростове. На полный демонтаж выделили три дня.