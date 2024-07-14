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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома на Братском

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома на Братском

14 июля 2024, 16:10
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома на Братском
В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разрушения старинного здания на Братском переулке, сообщает администрация города.

В результате мониторинга техсостояния аварийных зданий в Ростове-на-Дону специалисты выявили угрозу разрушения дома на переулке Братском, 86 литер «Г». Комиссия по предупреждению ЧС приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации в отношении этого строения.

В скором времени будут проведены восстановительные работы по предупреждению обвала конструкции. После этого здание станет полностью безопасным.

В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском
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Отметим, что трехэтажный дом был построен в прошлом веке в 1904 году.

Ранее стало известно, что в донском регионе потратят более 200 миллионов рублей на снос 62 аварийных домов.

До этого власти города рассказали, когда снесут многострадальный дом на Нариманова в Ростове. На полный демонтаж выделили три дня.

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