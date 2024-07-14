В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе

Днем на Береговой, 6 в Ростове-на-Дону вспыхнула квартира. Пожар начался на 24 этаже элитного ЖК «Белый Ангел». О возгорании сообщили в 15.23 мск, а уже в 15.46 его удалось локализовать. В 15.49 началась ликвидация открытого горения. На данный момент огонь полностью потушен