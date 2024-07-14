В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Днем на Береговой, 6 в Ростове-на-Дону вспыхнула квартира. Пожар начался на 24 этаже элитного ЖК «Белый Ангел». О возгорании сообщили в 15.23 мск, а уже в 15.46 его удалось локализовать. В 15.49 началась ликвидация открытого горения. На данный момент огонь полностью потушен
На место происшествия выехали 47 сотрудников МЧС, было задействовано 13 единиц пожарной техники.
Очевидцы сообщают, что жильцов дома эвакуировали. А предположительной причиной считается, загоревшийся гироскутер, однако официального подтверждения информации еще не было. О пострадавших ничего неизвестно.
Ранее в донском регионе непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь пенсионерки.
До этого в Ростовской области пожар спровоцировали работающие конфорки. Дончанин готовил обед и ненадолго оставил плиту без присмотра.