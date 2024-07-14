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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе

В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе

14 июля 2024, 14:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе
В Ростове-на-Дону произошел пожар. На этот раз возгорание началось в квартире элитного жилого комплекса «Белый Ангел», сообщает областное МЧС.

Днем на Береговой, 6 в Ростове-на-Дону вспыхнула квартира. Пожар начался на 24 этаже элитного ЖК «Белый Ангел». О возгорании сообщили в 15.23 мск, а уже в 15.46 его удалось локализовать. В 15.49 началась ликвидация открытого горения. На данный момент огонь полностью потушен

На место происшествия выехали 47 сотрудников МЧС, было задействовано 13 единиц пожарной техники.

Очевидцы сообщают, что жильцов дома эвакуировали. А предположительной причиной считается, загоревшийся гироскутер, однако официального подтверждения информации еще не было. О пострадавших ничего неизвестно.

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В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе
Видео: 1MI

Ранее в донском регионе непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь пенсионерки.

До этого в Ростовской области пожар спровоцировали работающие конфорки. Дончанин готовил обед и ненадолго оставил плиту без присмотра.

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