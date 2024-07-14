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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Ростове-на-Дону водитель иномарки пострадал после столкновения с опорой ЛЭП

В Ростове водителя иномарки увезли на скорой после столкновения с опорой ЛЭП

14 июля 2024, 13:09
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель иномарки пострадал после столкновения с опорой ЛЭП
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля влетел в столб ЛЭП, не справившись с управлением, сообщает областное УГИБДД.

Утром 14 июля произошло ДТП. 30-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался по кольцевой дороге проспекта Сельмаш в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП в района Октябрьской площади. Передняя часть легковушки получила повреждения. Столб проломил часть иномарки фактически пополам.

Водитель выжил, но получил травмы. Врачи доставили его в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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Ранее водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и сбил двух подростов на мопеде.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Иномарка#ЛЭП#Легковой автомобиль
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