В Ростове водителя иномарки увезли на скорой после столкновения с опорой ЛЭП

Утром 14 июля произошло ДТП. 30-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался по кольцевой дороге проспекта Сельмаш в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП в района Октябрьской площади. Передняя часть легковушки получила повреждения. Столб проломил часть иномарки фактически пополам.