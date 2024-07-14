В Ростовской области начинается сезон охоты на сурков и косуль

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На территории донского региона период охоты на сурков-байбаков и европейских косуль начнется 15 июля. На байбаков можно охотиться вплоть до 30 сентября 2024 года. А срок добычи взрослых самцов косуль заканчивается уже через месяц — 15 августа.
Отметим, что в начале августа можно будет поохотиться на волков и шакалов.
Ранее в Ростовской области суд вынес приговор браконьеру, убившему на охоте самку лося. Дончанин покроет ущерб за незаконную охоту.
До этого RostovGazeta рассказала о лучших метах для охоты в донском регионе.