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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Ростовской области начинается сезон охоты на сурков и косуль

В Ростовской области начинается сезон охоты на сурков и косуль

14 июля 2024, 13:07
Фото: 1MI
В Ростовской области начинается сезон охоты на сурков и косуль
В Ростовской области начинается сезон охоты на сурков-байбаков и европейских косуль. Сроки добычи опубликованы на сайте регионального Минприроды.

На территории донского региона период охоты на сурков-байбаков и европейских косуль начнется 15 июля. На байбаков можно охотиться вплоть до 30 сентября 2024 года. А срок добычи взрослых самцов косуль заканчивается уже через месяц — 15 августа.

Отметим, что в начале августа можно будет поохотиться на волков и шакалов.

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Ранее в Ростовской области суд вынес приговор браконьеру, убившему на охоте самку лося. Дончанин покроет ущерб за незаконную охоту.

До этого RostovGazeta рассказала о лучших метах для охоты в донском регионе.

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