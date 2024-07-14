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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Ростовской области кукурузник приняли за беспилотник

Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник

14 июля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области кукурузник приняли за беспилотник
Жители Ростовской области заметили в небе что-то похожее на беспилотный летательный аппарат, снимки опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 14 июля над Азовом и Ростовом два раза пролетел летательный объект, который издалека некоторые местные жители приняли за беспилотник. Снимки стали распространяться в мессенджере. Однако при детальном рассмотрении, оказалось, что в кадр попал вовсе не БПЛА, а самолет Ан-2 или, как его еще называют, «кукурузник».

Наблюдательные ростовчане рассказали, что самолет сделал два круга, а затем из него выпрыгнули два парашютиста.

В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
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Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник
Видео: Изображение Шедеврум

«Это не беспилотник, они так высоко не будут лететь, сильно лёгкая и видимая цель», — прокомментировали подписчики одного из тг-каналов.

«Это кукурузник, люди не наводите панику», — призвал еще один комментатор.

Ранее в Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.

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#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Самолет#БПЛА#Беспилотники#Вертолет#Небо#Авиация
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