Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник

Утром 14 июля над Азовом и Ростовом два раза пролетел летательный объект, который издалека некоторые местные жители приняли за беспилотник. Снимки стали распространяться в мессенджере. Однако при детальном рассмотрении, оказалось, что в кадр попал вовсе не БПЛА, а самолет Ан-2 или, как его еще называют, «кукурузник».