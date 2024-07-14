Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Утром 14 июля над Азовом и Ростовом два раза пролетел летательный объект, который издалека некоторые местные жители приняли за беспилотник. Снимки стали распространяться в мессенджере. Однако при детальном рассмотрении, оказалось, что в кадр попал вовсе не БПЛА, а самолет Ан-2 или, как его еще называют, «кукурузник».
Наблюдательные ростовчане рассказали, что самолет сделал два круга, а затем из него выпрыгнули два парашютиста.
«Это не беспилотник, они так высоко не будут лететь, сильно лёгкая и видимая цель», — прокомментировали подписчики одного из тг-каналов.
«Это кукурузник, люди не наводите панику», — призвал еще один комментатор.
Ранее в Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.