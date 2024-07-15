Александр Ищенко: Главная задача донских парламентариев — делиться своим опытом

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В роли наставников выступили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, а первую лекцию прочитал председатель донского парламента Александр Ищенко.
Президентская академия уже два года готовит управленческие кадры для воссоединенных регионов Донбасса и Новороссии. Как отмечает директор Южно-Российского института управления Президентской академии, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Василий Рудой, совместно с высшей школой управления и президентской академией институт уже отработал более двух десятков образовательных программ.
— Сейчас стартует второй модуль новой образовательной программы, слушателями которой являются депутаты и сотрудники аппаратов законодательных органов воссоединенных регионов. Уникальность этой программы заключается в том, что она практико-ориентирована. Наша академия готовила эту программу совместно с Законодательным Собранием Ростовской области, и основная цель — передать лучший опыт в организации деятельности региональных парламентов на примере донского региона, — пояснил директор академии.
Передать опыт, накопленный за тридцать лет работы донскими депутатами, задача непростая, но вполне выполнимая, считает Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Наши коллеги из четырех воссоединенных субъектов Российской Федерации за очень короткий период должны пройти тот путь, который мы проходили в течение трех десятилетий. Главная задача донских парламентариев сейчас — поделиться своим опытом. Опытом достижений, ошибок и новых возможностей. Этот образовательный курс, который сегодня стартует в Ростове — продолжение большой программы, которая началась в Москве на федеральном уровне и продолжается у нас. Лекторами выступят наши депутаты, руководители подразделений аппарата Законодательного Собрания, те люди, которые создают законы, нормативные решения, решают сложные правовые и жизненные вопросы наших избирателей. После того, как наши коллеги депутаты и работники органов исполнительной власти пройдут обучение, они приедут к себе на места и там начнут выстраивать свою повседневную жизнь по новым правилам, — сказал Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что этот образовательный курс, только начало процесса, так как далее обучение пройдут руководители и сотрудники аппарата муниципального уровня.
— Далее на обучение придут депутаты представительных органов муниципальных образований, главы администраций, районов и городов. Сегодня выстроена масштабная, мощная и эффективная система обучения кадров новых территорий и ключевой точкой здесь является Ростов-на-Дону, — поделился председатель Законодательного Собрания Ростовской области.
Важность взаимодействия по обмену опытом между парламентами и роль Законодательного Собрания Ростовской области в этом процессе, подчеркнул в своем видео обращении и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин. Обращение прозвучало в начале первой лекции, как напутствие для слушателей курса.
— Как вы знаете, Совет по интеграции присоединенных субъектов при Совете Федерации и непосредственном участии глав территорий регулярно выносит на повестку дня вопросы подготовки профессиональных кадров, в целях формирования соответствующего резерва для государственного управления. Качественность и своевременность принятия решений является базовым критерием интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в правовую и социально экономическую систему нашей страны. Отдельно хотел поблагодарить Законодательное Собрание Ростовской области, которое в год своего тридцатилетия, готово делиться опытом в организации регионального законодательного процесса с коллегами, — отметил Андрей Яцкин.
Добавим, что в прошлом году на площадке РАНХиГС подготовку прошли более 3800 слушателей из новых регионов. В этом году перед академией поставлена более серьезная задача. Ей предстоит подготовить более 20 тысяч работников органов государственной власти и местного самоуправления для новых регионов.