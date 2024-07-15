Александр Ищенко: Главная задача донских парламентариев — делиться своим опытом

— Наши коллеги из четырех воссоединенных субъектов Российской Федерации за очень короткий период должны пройти тот путь, который мы проходили в течение трех десятилетий. Главная задача донских парламентариев сейчас — поделиться своим опытом. Опытом достижений, ошибок и новых возможностей. Этот образовательный курс, который сегодня стартует в Ростове — продолжение большой программы, которая началась в Москве на федеральном уровне и продолжается у нас. Лекторами выступят наши депутаты, руководители подразделений аппарата Законодательного Собрания, те люди, которые создают законы, нормативные решения, решают сложные правовые и жизненные вопросы наших избирателей. После того, как наши коллеги депутаты и работники органов исполнительной власти пройдут обучение, они приедут к себе на места и там начнут выстраивать свою повседневную жизнь по новым правилам, — сказал Александр Ищенко.