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Updated Сегодня, 05:48

Артист цирка упал с высоты на голову во время выступления в Ростове-на-Дону

Артист цирка упал с высоты на голову во время выступления в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во время выступления в цирке произошел инцидент с одним из артистов, сообщили местные жители в соцсетях.

Артист ехал на велосипеде по канату, который находился на большой высоте. Он не смог удержать равновесие и сорвался, после чего упал на голову.

«Все взрослые в шоке, дети плачут. Парень подавал признаки жизни, его увезла скорая.», — сказано в сообщении.

Видео: Ростов-Главный — ТГ

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«Надо было остановить представление и опустить занавес», — заявили ростовчане в комментариях.

«Хотела написать, что нельзя его переносить. Но вижу, что это, похоже, знают все, кроме тех, кто унес», — сообщили горожане.

Ранее стало известно, что музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкции.

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