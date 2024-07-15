Артист цирка упал с высоты на голову во время выступления в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Артист ехал на велосипеде по канату, который находился на большой высоте. Он не смог удержать равновесие и сорвался, после чего упал на голову.
«Все взрослые в шоке, дети плачут. Парень подавал признаки жизни, его увезла скорая.», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Надо было остановить представление и опустить занавес», — заявили ростовчане в комментариях.
«Хотела написать, что нельзя его переносить. Но вижу, что это, похоже, знают все, кроме тех, кто унес», — сообщили горожане.
Ранее стало известно, что музей появится в здании цирка Ростова после окончания реконструкции.