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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Туберкулёз нашли у жителя Ростовской области, жаловавшегося на боли в спине

Болела спина, нашли туберкулёз: тяжелую болезнь выявили у 40-летнего ростовчанина

15 июля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Туберкулёз нашли у жителя Ростовской области, жаловавшегося на боли в спине

Туберкулёз нашли у жителя Ростовской области, жаловавшегося на боли в спине

Туберкулёз выявили у ростовчанина на ранней стадии после жалоб на боли в теле и температуру, подробностями диагностики поделились в Минздраве региона.

40-летний пациент пришел к врачу с жалобами на боли в пояснице, груди и повышенную температуру. Он рассказал, что в прошлом употреблял наркотики, но анализы на ВИЧ и гепатит не сдавал. Мужчину отправили на обследование.

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Оно выявило у ростовчанина гепатит С и туберкулёз легких на ранней стадии. Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.

Медики в очередной раз напомнили, что употребление наркотиков наносит здоровью непоправимый вред.

Ранее в Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией. Чтобы спасти малыша, ему пришлось удалить почку.

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