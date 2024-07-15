Болела спина, нашли туберкулёз: тяжелую болезнь выявили у 40-летнего ростовчанина

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
40-летний пациент пришел к врачу с жалобами на боли в пояснице, груди и повышенную температуру. Он рассказал, что в прошлом употреблял наркотики, но анализы на ВИЧ и гепатит не сдавал. Мужчину отправили на обследование.
Оно выявило у ростовчанина гепатит С и туберкулёз легких на ранней стадии. Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.
Медики в очередной раз напомнили, что употребление наркотиков наносит здоровью непоправимый вред.
Ранее в Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией. Чтобы спасти малыша, ему пришлось удалить почку.