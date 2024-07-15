Что известно о погибшем артисте цирка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Telegram-канале «Цирк Демидовых» разместили интервью с артистом, с которым произошел инцидент. Он рассказал, что сам родом из Колумбии, где во время его детства было очень опасно. Иностранец перебрался в Россию и заявил, что здесь никаких проблем для него нет.
По его словам, в РФ очень безопасно и можно свободно ходить по улицам. В целом он дал понять, что ему нравится его работа и проживание в другой стране.
Теперь стало известно о гибели артиста. Он на велосипеде проехал по канату, но не удержал равновесие и сорвался с высоты четыре метра. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Добавим, что в рамках уголовного дела сейчас устанавливаются все обстоятельства. Само происшествие случилось вечером в воскресенье, 14 июля.