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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Иностранцем оказался погибший артист цирка в Ростове-на-Дону

Что известно о погибшем артисте цирка в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 10:27
Фото: 1MI

Иностранцем оказался погибший артист цирка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время циркового выступления артист получил травмы, от которых в дальнейшем скончался, сообщили в региональном УСКР.

В Telegram-канале «Цирк Демидовых» разместили интервью с артистом, с которым произошел инцидент. Он рассказал, что сам родом из Колумбии, где во время его детства было очень опасно. Иностранец перебрался в Россию и заявил, что здесь никаких проблем для него нет.

По его словам, в РФ очень безопасно и можно свободно ходить по улицам. В целом он дал понять, что ему нравится его работа и проживание в другой стране.

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Теперь стало известно о гибели артиста. Он на велосипеде проехал по канату, но не удержал равновесие и сорвался с высоты четыре метра. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Добавим, что в рамках уголовного дела сейчас устанавливаются все обстоятельства. Само происшествие случилось вечером в воскресенье, 14 июля.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Цирк#Травмы#Гибель артиста во время представления в Цирке Демидовых в Ростове. Что известно о трагедии?
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