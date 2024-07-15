Что известно о погибшем артисте цирка в Ростове-на-Дону

В Telegram-канале «Цирк Демидовых» разместили интервью с артистом, с которым произошел инцидент. Он рассказал, что сам родом из Колумбии, где во время его детства было очень опасно. Иностранец перебрался в Россию и заявил, что здесь никаких проблем для него нет.