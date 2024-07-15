rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области

Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области

15 июля 2024, 08:04
Фото: 1MI
В Ростовской области местные жители во время рыбалки обнаружили гранатометы, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что рыбаки находились недалеко от Батайска. Они заметили в воде необычный предмет и решили его вытащить.

«Предмет напоминал иностранный гранатомет, который обычно оснащают противотанковым снарядом. Позже в воде заметили еще один гранатомет. Рыбаки обратились к силовикам», — говорится в публикации.

Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области
Узнать подробнее

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, информация уточняется.

Ранее рыбак в донском регионе нашел место, кишащее щуками.

До этого рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону.

Читайте также:
Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской областиНазвано место для лучшей летней рыбалки в Ростовской областиПо цене перелета в Дубай: сколько стоит платная рыбалка в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Рыбалка#Происшествия
Подпишитесь
Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 05:15
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области
Вчера, 19:13
В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексе
Вчера, 14:29
Артист цирка упал с высоты на голову во время выступления в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:46
Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник
Вчера, 09:08
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Вчера, 07:05