Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Издание со ссылкой на источник пишет, что рыбаки находились недалеко от Батайска. Они заметили в воде необычный предмет и решили его вытащить.
«Предмет напоминал иностранный гранатомет, который обычно оснащают противотанковым снарядом. Позже в воде заметили еще один гранатомет. Рыбаки обратились к силовикам», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. Официальных комментариев о произошедшем не поступало, информация уточняется.
Ранее рыбак в донском регионе нашел место, кишащее щуками.
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