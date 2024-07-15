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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Сотрудников отдела миграции МВД заподозрили в организации незаконной миграции

Двух полицейских заподозрили в организации канала незаконной миграции в Ростове

15 июля 2024, 18:08
Фото: 1MI
Сотрудников отдела миграции МВД заподозрили в организации незаконной миграции
Сотрудников отдела миграции МВД заподозрили в организации незаконной миграции, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

По данным канала, речь идет о замначальника ОВМ городского отдела полиции №5 и специалисте-эксперте этого же отдела. Во время служебной проверки выяснилось, что эти сотрудники, предположительно, массово ставили на миграционный учёт иностранцев по адресу Ташкентская, 42. За это они получали деньги.

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Преступления полицейские совершали, предположительно, с 2018 по 2024 год. Сколько мигрантов они успели прописать на Ташкентской, не уточняется.

Подозреваемым грозит уголовное преследование по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Официально в МВД и СК подробностями происшествия и расследования не делились.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta рассказала, как жительница Ростовской области заключала браки с иностранцами ради гражданства.

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