Двух полицейских заподозрили в организации канала незаконной миграции в Ростове

По данным канала, речь идет о замначальника ОВМ городского отдела полиции №5 и специалисте-эксперте этого же отдела. Во время служебной проверки выяснилось, что эти сотрудники, предположительно, массово ставили на миграционный учёт иностранцев по адресу Ташкентская, 42. За это они получали деньги.