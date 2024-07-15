Двух полицейских заподозрили в организации канала незаконной миграции в Ростове

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
По данным канала, речь идет о замначальника ОВМ городского отдела полиции №5 и специалисте-эксперте этого же отдела. Во время служебной проверки выяснилось, что эти сотрудники, предположительно, массово ставили на миграционный учёт иностранцев по адресу Ташкентская, 42. За это они получали деньги.
Преступления полицейские совершали, предположительно, с 2018 по 2024 год. Сколько мигрантов они успели прописать на Ташкентской, не уточняется.
Подозреваемым грозит уголовное преследование по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Официально в МВД и СК подробностями происшествия и расследования не делились.
Информация уточняется.
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