Экономист объяснил, почему кофе в Ростовской области подорожает

«Тут все действует по основному рыночному закону: чем меньше предложение и выше спрос, тем больше цена. Вероятно, у нас кофе будет продолжать дорожать, как минимум до нового сезона урожая, поскольку постепенно запасы кофе на рынке будут уменьшаться», — считает эксперт.