Экономист объяснил, почему кофе в Ростовской области подорожает

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Как объясняет ростовский экономист Анастасия Миронова, цены на кофе растут во всем мире из-за того, что основные поставщики — Вьетнам и Бразилия — могут сократить поставки из-за неурожая.
«Тут все действует по основному рыночному закону: чем меньше предложение и выше спрос, тем больше цена. Вероятно, у нас кофе будет продолжать дорожать, как минимум до нового сезона урожая, поскольку постепенно запасы кофе на рынке будут уменьшаться», — считает эксперт.
Анастасия Миронова добавляет, что дополнительным фактором, который повлияет на удорожание кофе, является повышение стоимости логистических процессов.
«У нас присутствует условие ввоза импортных товаров через третьи страны. При этом стоимость автоперевозок по стране тоже выросла из-за параллельного роста цен на обслуживание авто», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей.