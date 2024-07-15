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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Как бесплатно позагорать и искупаться летом на Западном в Ростове

Где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове

15 июля 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Как бесплатно позагорать и искупаться летом на Западном в Ростове

Жители рассказали, как бесплатно отдохнуть у водоема летом в Ростове

Для отдыха у водоема на Западном в Ростове благоустроено много мест. Практически все они являются частными территориями, поэтому за вход приходится платить. Сколько на Западном в Ростове стоит отдых у воды, где можно позагорать и искупаться бесплатно — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Цены стремятся вверх

Для летнего отдыха у водоема на Западном в Ростове созданы все условия. Главное, чтобы были деньги. Цены за такой сервис серьезно разнятся.

Например, вход в аквакомплекс на Малиновского составляет 800 рублей с человека. А отдых у бассейна в верхнем парке Плевен в будние дни начинается от двух тысяч рублей с каждого посетителя.

Гораздо привлекательнее выглядят цены на отдых возле карьера — на улице Пескова. Здесь благоустроен частный пляж со стоимостью входа 350 рублей. А также песчаная площадка для отдыха, где есть возможность позагорать на песке и искупаться в карьере, если заплатить за вход 300 рублей с человека.

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Мало кто знает, что в камышах возле карьера есть и возможность для бесплатного отдыха. Однако сопряжена она с рядом серьезных проблем.

На карьере, спрятанная среди камышей, есть и бесплатная площадка для летнего отдыха. На карьере, спрятанная среди камышей, есть и бесплатная площадка для летнего отдыха.
На карьере, спрятанная среди камышей, есть и бесплатная площадка для летнего отдыха.
Фото: rostovgazeta.ru

Где бесплатно позагорать и искупаться

Добраться к месту бесплатного отдыха на карьере нелегко. Дорога предстоит витиеватая, без опознавательных знаков через отверстие в заборе и заросли. Спускаться придется с пологого холма, где от ступенек видны только намеки. Однако, судя по валяющимся пустым пластиковым бутылкам, этот пляж пользуется спросом у отдыхающих.

Добраться к месту бесплатного отдыха на карьере не легко.
Видео: rostovgazeta.ru

Место бесплатного отдыха говорит о полном отсутствии благоустройства. Здесь на берегу нет песка и удобного спуска к воде. Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.

Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.
Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.
Берег зарос камышами, а на месте входа в водоем лежат огромные бетонные плиты.
Фото: rostovgazeta.ru
«В позапрошлом году здесь и вовсе было очень страшно, — отмечают отдыхающие. — Тогда выгорело все. И камыш, и деревья стояли обугленными. Пляж был застелен жуткими старыми грязными коврами, по которым противно было ходить босиком. А сейчас все это убрано, стало хорошо — и зелень заросла, и людей мало. Сюда ж сложно добраться».

Однако остатки старого тряпья на бесплатной площадке встречаются и сегодня.

Берег бесплатной площадки на карьере в Ростове. Берег бесплатной площадки на карьере в Ростове.
Берег бесплатной площадки на карьере в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru
«Зато деньги платить не надо, можно и позагорать, и искупаться бесплатно. А то везде одни хозяева берегов — обнесли все вокруг заборами, все выходы к воде перегородили, везде требуют плату за вход», — делятся мыслями ростовчане.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пляжи Ростова подготавливали к летнему сезону.

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