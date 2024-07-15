Где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове

Жители рассказали, как бесплатно отдохнуть у водоема летом в Ростове

Для отдыха у водоема на Западном в Ростове благоустроено много мест. Практически все они являются частными территориями, поэтому за вход приходится платить. Сколько на Западном в Ростове стоит отдых у воды, где можно позагорать и искупаться бесплатно — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Цены стремятся вверх Где бесплатно позагорать и искупаться

Сюжет Эксклюзив