Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Издание пишет, что его фирмы занимаются возведением жилых домов в Ростове, начиная с 2016 года. Сам он является депутатом Заксобрания Краснодарского края.
Что именно ждет в дальнейшем ипподром, пока не раскрывается.
Планы развития территории ростовского ипподрома в последние несколько лет вызывали ожесточенные споры и юридические разногласия. А общественные деятели пытались признать ипподром объектом культурного наследия.
Ранее появилась информация, что на левом берегу Ростова могут построить детскую школу искусств, храм и ипподром.