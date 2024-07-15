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Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика

Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика

15 июля 2024, 07:47
Фото: rostovgazeta.ru
Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика
Владельцем предприятий, которые управляют деятельностью ростовской ипподрома, стал известный кубанский строитель и депутат Борис Юнанов, сообщает «Город N».

Издание пишет, что его фирмы занимаются возведением жилых домов в Ростове, начиная с 2016 года. Сам он является депутатом Заксобрания Краснодарского края.

Что именно ждет в дальнейшем ипподром, пока не раскрывается.

Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове
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Планы развития территории ростовского ипподрома в последние несколько лет вызывали ожесточенные споры и юридические разногласия. А общественные деятели пытались признать ипподром объектом культурного наследия.

Ранее появилась информация, что на левом берегу Ростова могут построить детскую школу искусств, храм и ипподром.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Застройщик#Краснодар#Ростов#Ипподром
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