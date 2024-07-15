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Posted 15 июля, 16:10

Published 15 июля, 16:10

Modified 15 июля, 16:10

Updated 15 июля, 16:10

Несовершеннолетний самокатчик попал под колёса легковушки в Ростовской области

15 июля 2024, 16:10
Водитель ВАЗ сбил подростка на электросамокате в Таганроге, подробностями инцидента поделились в региональном управлении ГИБДД.

В переулке Лермонтовском в Таганроге 21-летний водитель ВАЗ, выезжая со двора дома, не смог пропустить самокатчика. Машина врезалась в электротранспорт.

Известно, что самокатом управлял подросток. Сейчас с травмами он находится в больнице. Водитель ВАЗ не пострадал.

Все обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы.

В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию
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Ранее в хуторе Старая Станица Ростовской области легковушка сбила 10-летнюю девочку на самокате. Ребёнка с травмами госпитализировали. По факту происшествия началось расследование.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Происшествия
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