Несовершеннолетний самокатчик попал под колёса легковушки в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В переулке Лермонтовском в Таганроге 21-летний водитель ВАЗ, выезжая со двора дома, не смог пропустить самокатчика. Машина врезалась в электротранспорт.
Известно, что самокатом управлял подросток. Сейчас с травмами он находится в больнице. Водитель ВАЗ не пострадал.
Все обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы.
Ранее в хуторе Старая Станица Ростовской области легковушка сбила 10-летнюю девочку на самокате. Ребёнка с травмами госпитализировали. По факту происшествия началось расследование.