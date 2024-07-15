rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Водитель ВАЗ сбил подростка на электросамокате в Таганроге

Несовершеннолетний самокатчик попал под колёса легковушки в Ростовской области

15 июля 2024, 16:10
Фото: ГИБДД
Водитель ВАЗ сбил подростка на электросамокате в Таганроге
Водитель ВАЗ сбил подростка на электросамокате в Таганроге, подробностями инцидента поделились в региональном управлении ГИБДД.

В переулке Лермонтовском в Таганроге 21-летний водитель ВАЗ, выезжая со двора дома, не смог пропустить самокатчика. Машина врезалась в электротранспорт.

Известно, что самокатом управлял подросток. Сейчас с травмами он находится в больнице. Водитель ВАЗ не пострадал.

Все обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы.

В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию
Узнать подробнее

Ранее в хуторе Старая Станица Ростовской области легковушка сбила 10-летнюю девочку на самокате. Ребёнка с травмами госпитализировали. По факту происшествия началось расследование.

Читайте также:
Два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в РостовеФура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиИномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области погибают на цирковом шоу и вылавливают на рыбалке гранатометы
Сегодня, 15:11
Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:47
Работа без страховки была фишкой: что известно о гибели циркового артиста в Ростове
Сегодня, 12:56
Экономист объяснил, почему кофе в Ростовской области подорожает
Сегодня, 14:28
«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки
Сегодня, 14:30
Где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове
Сегодня, 14:33