Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Наш сотрудник утром в понедельник, 15 июля, побывал возле здания и заметил более 15 правоохранителей. Некоторые из них были в бронежилетах.
Никакой официальной информации об этом не поступало. Добавим, что бывших жильцов дома рядом в этот момент не было.
Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 частично рухнула в конце января 2024 года. Жильцам пришлось выбегать на улицу, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили людям от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. Ростовчане несколько раз пробирались в здание, чтобы вынести свое имущество. После этого вокруг здания сделали забор, а окна первого этажа заколотили досками.
Теперь власти рассказали, что здание должны начать сносить с 15 июля.