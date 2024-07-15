Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 частично рухнула в конце января 2024 года. Жильцам пришлось выбегать на улицу, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили людям от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. Ростовчане несколько раз пробирались в здание, чтобы вынести свое имущество. После этого вокруг здания сделали забор, а окна первого этажа заколотили досками.