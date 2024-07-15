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Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

15 июля 2024, 05:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону возле здания на улице Нариманова, которое частично обрушилось, появилось большое количество сотрудников полиции, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Наш сотрудник утром в понедельник, 15 июля, побывал возле здания и заметил более 15 правоохранителей. Некоторые из них были в бронежилетах.

Никакой официальной информации об этом не поступало. Добавим, что бывших жильцов дома рядом в этот момент не было.

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Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 частично рухнула в конце января 2024 года. Жильцам пришлось выбегать на улицу, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили людям от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. Ростовчане несколько раз пробирались в здание, чтобы вынести свое имущество. После этого вокруг здания сделали забор, а окна первого этажа заколотили досками.

Теперь власти рассказали, что здание должны начать сносить с 15 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Жильцы#Нариманова#Происшествия
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