Огромный склад с автозапчастями охватил огонь в Ростове-на-Дону

Ростовский градоначальник Алексей Логвиненко рассказал, что в этот же день в Ростове произошли еще два пожара — ландшафтный на улице Седова и в частном доме на Красногвардейской улице. Их продолжают локализовывать и ликвидировать. Пострадавших нет.



Ранее спасатель предостерег ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.