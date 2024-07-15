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Modified Сегодня, 13:56

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В Ростове на Орской улице произошел пожар на складе с автозапчастями

Огромный склад с автозапчастями охватил огонь в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 13:56
Фото: 1MI
В Ростове на Орской улице произошел пожар на складе с автозапчастями
В Ростове на Орской улице произошел пожар на складе с автозапчастями, рассказали в региональном управлении МЧС.

Площадь возгорания склада на Орской, 27/1 составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали больше 40 спасателей и 11 единиц техники. Потушить огонь полностью смогли в течение часа. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

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Ростовский градоначальник Алексей Логвиненко рассказал, что в этот же день в Ростове произошли еще два пожара — ландшафтный на улице Седова и в частном доме на Красногвардейской улице. Их продолжают локализовывать и ликвидировать. Пострадавших нет.

Ранее спасатель предостерег ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.

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