Огромный склад с автозапчастями охватил огонь в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Площадь возгорания склада на Орской, 27/1 составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали больше 40 спасателей и 11 единиц техники. Потушить огонь полностью смогли в течение часа. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Ростовский градоначальник Алексей Логвиненко рассказал, что в этот же день в Ростове произошли еще два пожара — ландшафтный на улице Седова и в частном доме на Красногвардейской улице. Их продолжают локализовывать и ликвидировать. Пострадавших нет.
Ранее спасатель предостерег ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.