От него кружится голова: ростовчане жалуются на запах трупа в многоэтажном доме

В управлении ЖКХ Первомайского района разводят руками. Жильцам чиновники советуют чаще проветривать квартиры в надежде, что рано или поздно запах покинет дом. Управляющая компания заявила, что может помыть тамбур рядом с квартирой, из которой исходит запах. Внутрь сотрудники компании зайти не смогут, потому что помещение не муниципальное и находится в частной собственности. Возможным выходом из ситуации может стать поиск владельцев злополучной квартиры или тех, кто её приватизировал.