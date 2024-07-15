От него кружится голова: ростовчане жалуются на запах трупа в многоэтажном доме

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
На четвёртом этаже дома умерла одинокая женщина. О её смерти долгое время никто не знал. Спустя время по дому стал распространяться трупный запах. Долгое время его путали с вонью от мусора. При 40-градусной жаре запах стал усиливаться, и жильцы определили его источник. Полиция и спасатели вскрыли квартиру и нашли труп. Предположительно, он пролежал там четверо суток.
Труп вывезли, но ситуацию в доме это не облегчило. Едкий запах распространился в остальные квартиры. Жильцы четвёртого этажа не могут находиться в своих квартирах. В трупном запахе содержатся опасные яды. От зловония у людей кружится голова.
В управлении ЖКХ Первомайского района разводят руками. Жильцам чиновники советуют чаще проветривать квартиры в надежде, что рано или поздно запах покинет дом. Управляющая компания заявила, что может помыть тамбур рядом с квартирой, из которой исходит запах. Внутрь сотрудники компании зайти не смогут, потому что помещение не муниципальное и находится в частной собственности. Возможным выходом из ситуации может стать поиск владельцев злополучной квартиры или тех, кто её приватизировал.
Ранее жителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха трупов.