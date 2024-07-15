Откусывали мясо: власти выплатили деньги ребенку, на которого напали собаки в Ростове

Происшествие случилось в марте этого года. Стая безнадзорных собак напала на девочку и сильно ее покусала. Очевидцы рассказывали, что «собаки буквально откусывали мясо». Школьнице потребовалось длительное лечение и восстановление. Прокуратура полагает, что такая ситуация возникла из-за непринятия «Городским центром управления численностью безнадзорных животных» должных мер по отлову собак.