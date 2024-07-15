Падением гимнаста разыгрывал зрителей цирк, в котором погиб артист в Ростове

Напомним, что 14 июля во время одного из номеров представления Цирка Демидовых гимнаст, проезжавший по тросу на велосипеде без руля под куполом шатра, сорвался с четырехметровой высоты на асфальтовое покрытие. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил. Им оказался колумбиец Сиксто Октавио Чаварро, мужчине было 44 года.