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Posted 15 июля, 09:27

Published 15 июля, 09:27

Modified 15 июля, 10:11

Updated 15 июля, 10:11

Падением гимнаста разыгрывал зрителей цирк, в котором погиб артист в Ростове

15 июля 2024, 09:27
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Гибель артиста во время представления в Цирке Демидовых в Ростове. Что известно о трагедии?
Цирк Демидовых, на представлении которого в Ростове-на-Дону артист сорвался с большой высоты и погиб, ранее разыгрывал зрителей, инсценировав похожую трагедию, видео размещено в Сети.

Напомним, что 14 июля во время одного из номеров представления Цирка Демидовых гимнаст, проезжавший по тросу на велосипеде без руля под куполом шатра, сорвался с четырехметровой высоты на асфальтовое покрытие. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил. Им оказался колумбиец Сиксто Октавио Чаварро, мужчине было 44 года.

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По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование взяла на контроль региональная прокуратура.

При этом ранее Цирк Демидовых разыгрывал зрителей инсценировкой похожей трагедии. 1 апреля в Сети появились видео, что во время репетиции номера «Человек — ядро» в Краснодаре артист упал. На кадрах видно, что акробат лежит в крови без движения и в крови. Однако позднее выяснилось, что это шутка, которую, впрочем, пользователи Сети посчитали не смешной.

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