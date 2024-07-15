«Плевать на детей?»: жителей Каменска-Шахтинского возмутили тараканы в больнице

В начале 2024 года RostovGazeta поднимала вопрос о состоянии инфекционного отделения Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского. Тогда людей возмутили обшарпанные стены палат, наличие тараканов, а также и то, что годовалых детей лечили в одном отделении со взрослыми.