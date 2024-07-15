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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

«Плевать на детей?»: жителей Каменска-Шахтинского возмутило наличие тараканов в больнице

«Плевать на детей?»: жителей Каменска-Шахтинского возмутили тараканы в больнице

15 июля 2024, 11:25
Фото: 1MI
«Плевать на детей?»: жителей Каменска-Шахтинского возмутило наличие тараканов в больнице

Жителей Каменска-Шахтинского возмутили тараканы в районной больнице

В редакцию RostovGazeta поступили жалобы пациентов на антисанитарные условия в инфекционном отделении ЦГБ Каменска-Шахтинского.

В начале 2024 года RostovGazeta поднимала вопрос о состоянии инфекционного отделения Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского. Тогда людей возмутили обшарпанные стены палат, наличие тараканов, а также и то, что годовалых детей лечили в одном отделении со взрослыми.

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«Сейчас в больнице с трехлетним ребенком лежит моя хорошая знакомая. И, как оказалось, ничего не изменилось. По-прежнему все обшарпано и ползают тараканы. Разве может инфекционное отделение больницы пребывать в таком состоянии? Мне казалось, что в инфекционном отделении все должно быть продезинфицировано и стерильно. А создается ощущение, будто здесь плевать на наших детей», — отмечает жительница Каменска-Шахтинского Алла.

Пациенты задаются вопросом — неужели и кабинет главврача больницы пребывает в таком же состоянии, как и палаты инфекционного отделения?

«Наверное, в кабинете главврача чистота, евроремонт и все условия для существования? А почему же тогда наши годовалые детки вынуждены лежать в таких условиях?» — возмущается собеседница.

В инфекционном отделении ЦГБ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что тараканов травят ежемесячно. Для этого якобы приезжает компания, с которой заключен договор. Однако победить тараканов, по словам собеседника, не получается.

«В основном, это связано с неряшливостью пациентов. В открытом доступе постоянно находятся сухарики, печенья. Их прячут чуть ли не под подушку. А тараканы сами по себе устойчивы ко всему — их отрава плохо берет. Плюс еще их подкармливают. Соответственно, такой и результат», — объяснили в инфекционном отделении ЦГБ.

Ранее RostovGazeta рассказывала о шокирующих буднях больницы в Каменском районе.

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