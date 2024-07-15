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Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Межведомственная рабочая группа по развитию беспилотных авиационных систем начнет работу в Ростовской области

Рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области

15 июля 2024, 14:24
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Межведомственная рабочая группа по развитию беспилотных авиационных систем начнет работу в Ростовской области
Межведомственная рабочая группа по развитию беспилотных авиационных систем начнёт работу в Ростовской области, подробностями поделились в правительстве региона.

Создать рабочую группу по развитию БПЛА поручил губернатор Василий Голубев. Её возглавит замгубернатора Игорь Сорокин. В состав рабочей группы также вошли руководители областных министерств и ведомств, промышленных предприятий, представители Торгово-промышленной палаты и ученые.

Все они займутся формированием областного научно-производственного центра для испытаний дронов.

Региональная программа развития беспилотных авиационных систем в Ростовской области рассчитана до 2030 года. Среди её целей — наращивание производства БПЛА и запчастей к ним, стимулирование спроса на применение дронов и обучение специалистов отрасли.

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