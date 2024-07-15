Рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Создать рабочую группу по развитию БПЛА поручил губернатор Василий Голубев. Её возглавит замгубернатора Игорь Сорокин. В состав рабочей группы также вошли руководители областных министерств и ведомств, промышленных предприятий, представители Торгово-промышленной палаты и ученые.
Все они займутся формированием областного научно-производственного центра для испытаний дронов.
Региональная программа развития беспилотных авиационных систем в Ростовской области рассчитана до 2030 года. Среди её целей — наращивание производства БПЛА и запчастей к ним, стимулирование спроса на применение дронов и обучение специалистов отрасли.