Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за страшной жары

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Предупреждение распространяется на период с 16 по 19 июля. В это время температура воздуха может подняться до +42 градусов.
Добавим, что осадков в ближайшую неделю ждать не стоит.
Местных жителей попросили долго не находиться на солнце. В такую жару следует пить больше воды, выбирать светлую пропускающую воздух одежду и надевай головной убор.
Лучше всего проводить больше времени в тени и не пить алкоголь.
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До этого в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.