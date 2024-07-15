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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за страшной жары

15 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары

В Ростовской области в течение нескольких дней будет действовать штормовое предупреждение, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение распространяется на период с 16 по 19 июля. В это время температура воздуха может подняться до +42 градусов.

Добавим, что осадков в ближайшую неделю ждать не стоит.

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Местных жителей попросили долго не находиться на солнце. В такую жару следует пить больше воды, выбирать светлую пропускающую воздух одежду и надевай головной убор.

Лучше всего проводить больше времени в тени и не пить алкоголь.

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До этого в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Жара#Температура#Происшествия
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