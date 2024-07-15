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Updated Сегодня, 04:54

В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Талер» из-за замыкания

Стала известна причина эвакуации ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Талер» из-за замыкания

В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в торговом центре «Талер», где включилась сирена, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что вечером включилась сирена, после чего объявили эвакуацию. В это же время здание осталось без электричества.

Пользователи в комментариях написали, что в комплексе появился запах гари. Тогда на улицу вышли все посетители и сотрудники.

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«Горелым пахло, когда ехали рядом с ним. После тревоги все суетились», — сообщили ростовчане. Эту ситуацию прокомментировали в региональном УМЧС и назвали причину.

Оказалось, что произошло короткое замыкание на подстанции, дальнейшего возгорания не было. На место выезжали четверо пожарных.

Ранее пожар достиг 200 кв м после атаки беспилотников в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Происшествия#ТЦ Талер
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