Стала известна причина эвакуации ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Они рассказали, что вечером включилась сирена, после чего объявили эвакуацию. В это же время здание осталось без электричества.
Пользователи в комментариях написали, что в комплексе появился запах гари. Тогда на улицу вышли все посетители и сотрудники.
«Горелым пахло, когда ехали рядом с ним. После тревоги все суетились», — сообщили ростовчане. Эту ситуацию прокомментировали в региональном УМЧС и назвали причину.
Оказалось, что произошло короткое замыкание на подстанции, дальнейшего возгорания не было. На место выезжали четверо пожарных.
Ранее пожар достиг 200 кв м после атаки беспилотников в Ростовской области.