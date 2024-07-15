Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ранее ростовчане пожаловались, что весь берег усыпан мертвой рыбой, также она была и в воде. Горожане тогда предполагали, что причиной стала сильная жара.
Сейчас в министерстве рассказали о проведенной проверке, после которой озвученные доводы подтвердились. При обследовании территории каких-либо отходов не нашли и загрязнения в воду не попадали.
Но начала цвести вода, из-за отсутствия естественного течения и длительной жары снизилась концентрация растворенного в ней кислорода. Это вызвало гипоксию и замор рыбы в водоеме.
После этого провели работы по очистке берегов от погибшей рыбы.
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