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Нехватка кислорода стала причиной массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI

Нехватка кислорода стала причиной массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в Северном водохранилище рыба могла погибнуть из-за гипоксии, сообщили в Минприроды региона.

Ранее ростовчане пожаловались, что весь берег усыпан мертвой рыбой, также она была и в воде. Горожане тогда предполагали, что причиной стала сильная жара.

Сейчас в министерстве рассказали о проведенной проверке, после которой озвученные доводы подтвердились. При обследовании территории каких-либо отходов не нашли и загрязнения в воду не попадали.

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Но начала цвести вода, из-за отсутствия естественного течения и длительной жары снизилась концентрация растворенного в ней кислорода. Это вызвало гипоксию и замор рыбы в водоеме.

После этого провели работы по очистке берегов от погибшей рыбы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Жара#Минприроды
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