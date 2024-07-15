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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Цирк Демидовых пока не отменил представления в Ростове после гибели артиста

Цирк Демидовых пока не отменил представления в Ростове после гибели артиста

15 июля 2024, 11:54
Фото: demidovshow.ru
Цирк Демидовых пока не отменил представления в Ростове после гибели артиста
Билеты на шоу в Цирке Демидовых, в котором 14 июля произошла трагедия и погиб артист, все еще можно приобрести на представления в Ростове-на-Дону, следует из информации на сайте.

Ранее стало известно, что во время одного из номеров представления Цирка Демидовых гимнаст, проезжавший по тросу на велосипеде без руля под куполом шатра, сорвался с четырехметровой высоты на асфальтовое покрытие. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил. Им оказался колумбиец Сиксто Октавио Чаварро, мужчине было 44 года.

Что известно о погибшем артисте цирка в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

На сайте цирка все еще доступны для покупки билеты на представления 19, 20 и 21 июля. Стоимость билетов варьируется, в зависимости от места посадки от 1 до 3 тысяч рублей. Также сказано, что шоу продлится 2 часа 20 минут с одним антрактом.

Подробнее о происшествии можно узнать из материалов RostovGazeta.

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