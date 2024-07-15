Цирк Демидовых пока не отменил представления в Ростове после гибели артиста

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Ранее стало известно, что во время одного из номеров представления Цирка Демидовых гимнаст, проезжавший по тросу на велосипеде без руля под куполом шатра, сорвался с четырехметровой высоты на асфальтовое покрытие. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил. Им оказался колумбиец Сиксто Октавио Чаварро, мужчине было 44 года.
На сайте цирка все еще доступны для покупки билеты на представления 19, 20 и 21 июля. Стоимость билетов варьируется, в зависимости от места посадки от 1 до 3 тысяч рублей. Также сказано, что шоу продлится 2 часа 20 минут с одним антрактом.
Подробнее о происшествии можно узнать из материалов RostovGazeta.