Цирковой артист дал интервью перед гибелью в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Напомним, что в воскресенье вечером артист проехал на велосипеде по канату, но не удержался и упал с высоты в четыре метра. Мужчина приземлился на голову на асфальтовое покрытие, поскольку работал без страховки. Его доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а в Интернете появилось видео, на котором показано падение.
В телеграм-канале цирка также есть интервью с артистом. В нем он рассказал, что сам родом из Колумбии, где было опасно в то время, когда он еще был ребенком.
По словам артиста, там у него было только два пути — идти в цирк или пойти по наклонной. Он выбрал первый путь, который ему очень понравился.
Иностранец рассказал, что в России чувствовал себя в безопасности и мог свободно ходить по улицам. Мужчина выглядел счастливым и дал понять, что ему нравится то, чем он занимается.