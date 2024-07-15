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Updated Сегодня, 11:58

Цирковой артист дал интервью перед гибелью в Ростове-на-Дону

Цирковой артист дал интервью перед гибелью в Ростове-на-Дону

15 июля 2024, 11:45
Фото: для иллюстрации / 1MI
Цирковой артист дал интервью перед гибелью в Ростове-на-Дону
Цирковой артист, который погиб во время выступления в Ростове-на-Дону, дал перед этим интервью, его опубликовал Telegram-канал «Цирк Демидовых».

Напомним, что в воскресенье вечером артист проехал на велосипеде по канату, но не удержался и упал с высоты в четыре метра. Мужчина приземлился на голову на асфальтовое покрытие, поскольку работал без страховки. Его доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а в Интернете появилось видео, на котором показано падение.

Что известно о погибшем артисте цирка в Ростове-на-Дону
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В телеграм-канале цирка также есть интервью с артистом. В нем он рассказал, что сам родом из Колумбии, где было опасно в то время, когда он еще был ребенком.

По словам артиста, там у него было только два пути — идти в цирк или пойти по наклонной. Он выбрал первый путь, который ему очень понравился.

Иностранец рассказал, что в России чувствовал себя в безопасности и мог свободно ходить по улицам. Мужчина выглядел счастливым и дал понять, что ему нравится то, чем он занимается.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Цирк#Трагедия#Происшествия#Гибель артиста во время представления в Цирке Демидовых в Ростове. Что известно о трагедии?
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