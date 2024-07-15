В донской столице продолжается модернизация инженерной инфраструктуры

Коллектор находится на глубине от 3-х до 22-х метров, и сделан автоматизированной проходкой с продавливанием трубной конструкции обделки. Такой процесс в работе, не требующий присутствия человека в выработке называется микротоннелированием, и хорошо подходит для работ в условиях плотной городской застройки. Завершить строительство коллектора по Локомотивной должны в декабре.Такой же принцип использовался при строительстве еще одного нового канализационного коллектора №62, который разгрузит существующие сети и возьмет на себя новые перспективные районы на территории старого аэропорта и Левобережье. Уже построено более восьми километров канализационных сетей.Трубы этого коллектора прошли под Доном от Кизитериновской балки на Зеленый остров и дальше на Левый берег Дона.