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Updated Сегодня, 15:16

В донской столице продолжается модернизация инженерной инфраструктуры

В донской столице продолжается модернизация инженерной инфраструктуры

15 июля 2024, 15:14
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжают работы по модернизации инфраструктуры города. Одним из новых объектов стал трехкилометровый канализационный коллектор по улице Локомотивной.

Как отметил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, строительство данного объекта было необходимо прежде всего из-за масштабной застройки ул. Таганрогской, а также, чтобы перенаправить стоки частично выведенного из эксплуатации 68 коллектора.

— На новый коллектор мы возлагаем большие надежды. Он будет обслуживать территории Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов, — пояснил Алексей Логвиненко.

Представитель подрядчика добавил, что коллектор поделен на участки, которые обозначаются шахтами, а в настоящее время готовится щит к опуску.

Коллектор находится на глубине от 3-х до 22-х метров, и сделан автоматизированной проходкой с продавливанием трубной конструкции обделки. Такой процесс в работе, не требующий присутствия человека в выработке называется микротоннелированием, и хорошо подходит для работ в условиях плотной городской застройки. Завершить строительство коллектора по Локомотивной должны в декабре.Такой же принцип использовался при строительстве еще одного нового канализационного коллектора №62, который разгрузит существующие сети и возьмет на себя новые перспективные районы на территории старого аэропорта и Левобережье. Уже построено более восьми километров канализационных сетей.Трубы этого коллектора прошли под Доном от Кизитериновской балки на Зеленый остров и дальше на Левый берег Дона.

Новые районы получат и свои объекты водоотведения. Например, проект «Новый Ростов» будет запитан от новой насосной станции. Она оснащена 8 насосами, которые смогут перекачивать до 120 тысяч кубометров стоков в сутки и обеспечивать качественным водоотведением больше 100 тысяч ростовчан. Алексей Логвиненко напомнил, что получение заключения о соответствии нового объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а также разрешения на ввод в эксплуатацию планируется летом этого года.

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