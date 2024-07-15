В Колумбии опасно: погибший в Ростове артист цирка рассказывал, что бежал в Россию

При этом за несколько дней до трагедии в телеграм-канале «Цирк Демидовых» появился ролик с участием Сиксто, в котором он рассказал о том, что уехал из Колумбии, потому что там жить очень опасно из-за высокого уровня преступности. По словам артиста, там у него было только два пути — идти в цирк или связаться с наркомафией.