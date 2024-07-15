В Колумбии опасно: погибший в Ростове артист цирка рассказывал, что бежал в Россию

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, что 44-летний каскадер колумбиец Сиксто Октавио Чаварро 14 июля во время одного из номеров представления Цирка Демидовых в Ростове-на-Дону сорвался с четырехметровой высоты, выполняя номер, проезжая на велосипеде по натянутому тросу. Мужчина приземлился на голову на асфальтовое покрытие, поскольку работал без страховки. Артиста экстренно госпитализировали, однако на утро стало известно, что он не выжил.
При этом за несколько дней до трагедии в телеграм-канале «Цирк Демидовых» появился ролик с участием Сиксто, в котором он рассказал о том, что уехал из Колумбии, потому что там жить очень опасно из-за высокого уровня преступности. По словам артиста, там у него было только два пути — идти в цирк или связаться с наркомафией.
При этом, по словам руководителя цирка Алексея Демидова, также запечатленного на видео, российские артисты требуют райдер и страховку, в отличие от латиноамериканских каскадеров, которые ничего не боятся.
«У этих ребят не было выбора, либо быть застреленным в 20 лет, либо сесть на два срока, либо смириться с тем, что ты будешь жить в нищете в самых суровых условиях», — заявил на видео Алексей Демидов.
По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование взяла на контроль региональная прокуратура.
Подробнее о происшествии можно узнать из материалов RostovGazeta.