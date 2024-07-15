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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Новый температурный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону

В Ростове третий раз за июль обновился температурный рекорд

15 июля 2024, 17:07
Фото: 1MI
Новый температурный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону
Новый температурный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону, сообщает портал rostovmeteo.ru.

15 июля 2024 года оказалось самым жарким днем за всю историю метеорологических наблюдений в Ростове. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составляла в среднем +37 — +39 градусов. До этого самый высокий температурный показатель фиксировался в Ростове 65 лет назад, в 1959 году. Тогда жара достигла +35,8 градуса.

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Температурный рекорд побит в Ростове уже третий раз за июль. Рекордные значения также фиксировали в городе 5 и 9 июля.

Ранее в Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары. Местами поля разогрелись до +49 градусов. Это может грозить гибелью урожая.

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