В Ростове третий раз за июль обновился температурный рекорд

15 июля 2024 года оказалось самым жарким днем за всю историю метеорологических наблюдений в Ростове. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составляла в среднем +37 — +39 градусов. До этого самый высокий температурный показатель фиксировался в Ростове 65 лет назад, в 1959 году. Тогда жара достигла +35,8 градуса.