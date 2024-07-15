В Ростове третий раз за июль обновился температурный рекорд

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
15 июля 2024 года оказалось самым жарким днем за всю историю метеорологических наблюдений в Ростове. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составляла в среднем +37 — +39 градусов. До этого самый высокий температурный показатель фиксировался в Ростове 65 лет назад, в 1959 году. Тогда жара достигла +35,8 градуса.
Температурный рекорд побит в Ростове уже третий раз за июль. Рекордные значения также фиксировали в городе 5 и 9 июля.
Ранее в Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары. Местами поля разогрелись до +49 градусов. Это может грозить гибелью урожая.