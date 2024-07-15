В Ростовской области погибают на цирковом шоу и вылавливают на рыбалке гранатометы

Трагедия произошла в Ростове поздним вечером 14 июля. На Пойменной улице проходило выступление в шатре Цирка Демидовых. Один из акробатов без страховки ехал на велосипеде по тросу, натянутому между двумя специальными башнями. Артист потерял равновесие и упал с высоты нескольких метров прямо на асфальт. Его госпитализировали, но спасти жизнь не смогли.