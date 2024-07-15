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Главные новости Ростовской области 15 июля

В Ростовской области погибают на цирковом шоу и вылавливают на рыбалке гранатометы

15 июля 2024, 15:11
Фото: для иллюстрации / 1MI
Главные новости Ростовской области 15 июля
Артист цирка трагически погиб во время шоу в Ростове, тем временем в Северном водохранилище массово погибла рыба, а в реке недалеко от Батайска нашли иностранные гранатометы.

Нестандартный улов

Издание 1рнд сообщило, что в Ростовской области рыбаки нашли в водоеме гранатометы. Происшествие случилось недалеко от Батайска. Во время рыбалки мужчины заметили в воде необычные предметы и решили вытащить их.

По словам рыбаков, «предмет напоминал иностранный гранатомет». Такие обычно оснащают противотанковым снарядом. Мужчины сообщили о находке силовым ведомствам. Официальных комментариев от них пока не поступало.

Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области
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Массовая гибель рыбы из-за жары

В министерстве природы Ростовской области прокомментировали сообщения ростовчан о массовой гибели рыбы в Северном водохранилище. По словам очевидцев, берег буквально усыпан мертвой рыбой.

Чиновники назвали причиной мора гипоксию. При обследовании водоёма специалисты не нашли опасных отходов и загрязнений, которые могли стать причиной гибели рыб. В Минприроды отмечают, что из-за жары и отсутствия естественного течения снизилась концентрация растворенного в воде кислорода. Рыбам стало попросту нечем дышать.

Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
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Смертельный номер

Трагедия произошла в Ростове поздним вечером 14 июля. На Пойменной улице проходило выступление в шатре Цирка Демидовых. Один из акробатов без страховки ехал на велосипеде по тросу, натянутому между двумя специальными башнями. Артист потерял равновесие и упал с высоты нескольких метров прямо на асфальт. Его госпитализировали, но спасти жизнь не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности труда. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

О погибшем известно, что он был уроженцем Колумбии. Акробата звали Сиксто Октавио Чаварно. В соцсетях он часто обращал внимание, что выступает без страховки и считает это своей «фишкой».

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