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Спасатель предостерег жителей Ростова от неочевидных пожароопасных предметов

Вазы и очки: спасатель предостерег ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов

15 июля 2024, 10:35

Спасатель предостерег жителей Ростова от неочевидных пожароопасных предметов

Бытовой пожар может случиться не только от неосторожного обращения с огнем или курения в квартире. Ростовский спасатель Артем Белков назвал вещи в домах дончан, которые тоже могут привести к трагедии.

По словам Артема Белкова, возгорание в доме может произойти даже «по вине» аквариумных рыбок.

«Пожар — вполне ожидаемое явление, если в доме есть неисправная проводка, оставленная без присмотра электроника или источники открытого огня. Но иногда вы можете даже не подозревать о том, как еще может возникнуть возгорание», — говорит эксперт.

Эффект линзы — одна из самых опасных причин пожаров летом, потому что «виновник» возгорания долго может оставаться незамеченным.

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«Внимательно осмотрите квартиру на предмет того, через какие стеклянные или отражающие предметы проходит свет и куда он падает. Особо опасны лупы, вазы с водой, очки и зеркала, оставленные на подоконнике. Они легко могут поджечь шторы, откуда огонь легко распространится дальше», — советует спасатель.

Артем Белков рекомендует владельцам аквариумов удостовериться, что их питомцы находятся в затененном участке дома.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Пожароопасность#Происшествия
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