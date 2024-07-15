Вазы и очки: спасатель предостерег ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По словам Артема Белкова, возгорание в доме может произойти даже «по вине» аквариумных рыбок.
«Пожар — вполне ожидаемое явление, если в доме есть неисправная проводка, оставленная без присмотра электроника или источники открытого огня. Но иногда вы можете даже не подозревать о том, как еще может возникнуть возгорание», — говорит эксперт.
Эффект линзы — одна из самых опасных причин пожаров летом, потому что «виновник» возгорания долго может оставаться незамеченным.
«Внимательно осмотрите квартиру на предмет того, через какие стеклянные или отражающие предметы проходит свет и куда он падает. Особо опасны лупы, вазы с водой, очки и зеркала, оставленные на подоконнике. Они легко могут поджечь шторы, откуда огонь легко распространится дальше», — советует спасатель.
Артем Белков рекомендует владельцам аквариумов удостовериться, что их питомцы находятся в затененном участке дома.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону.