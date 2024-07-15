«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По словам проживающих на Желябова в Каменск-Шахтинском, свалки на контейнерных площадках возле девятиэтажных жилых домов люди наблюдают постоянно.
«Главное, что за вывоз мусора мы платим регулярно, а чище не становится. Вонища вокруг стоит жуткая. Такая, что окна открыть невозможно. Вокруг свалок летают огромные зеленые мухи. И никому до этого нет никакого дела», — возмущается горожанка Татьяна.
Собеседница добавляет, что в целях борьбы с мусором его дважды уже кто-то поджигал. Однако, по ее словам, делать это бессмысленно — мусор нужно вывозить.
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