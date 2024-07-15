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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки

«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки

15 июля 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки

Жители Ростовской области задыхаются от смердящих свалок

Жители домов на улице Желябова в Каменске-Шахтинском Ростовской области возмущены из-за свалок мусора во дворах, об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

По словам проживающих на Желябова в Каменск-Шахтинском, свалки на контейнерных площадках возле девятиэтажных жилых домов люди наблюдают постоянно.

«Главное, что за вывоз мусора мы платим регулярно, а чище не становится. Вонища вокруг стоит жуткая. Такая, что окна открыть невозможно. Вокруг свалок летают огромные зеленые мухи. И никому до этого нет никакого дела», — возмущается горожанка Татьяна.
Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи. Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи.
Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи. Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи.
Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи. Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи.
Вокруг свалок на Желябова в Каменск-Шахтинском летают огромные зеленые мухи.
Фото: rostovgazeta.ru
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Собеседница добавляет, что в целях борьбы с мусором его дважды уже кто-то поджигал. Однако, по ее словам, делать это бессмысленно — мусор нужно вывозить.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему дворы Западного района в Ростове превратили в свалки.

Дворы домов в Ростове на Западном превратили в свалки
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