rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Силы ПВО могли отработать по целям в регионе 15 июля

Жители Ростова сообщили о работе ПВО в городе 15 июля

15 июля 2024, 12:57
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Силы ПВО могли отработать по целям в регионе 15 июля
Силы ПВО могли отработать по целям в регионе 15 июля, об инверсионных следах в небе и грохоте сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Очевидцы в городских сообществах рассказали, что днем 15 июля слышали грохот в небе. После этого в небе появились инверсионные следы. По словам ростовчан, система ПВО могла отработать по воздушным целям.

Власти Ростовской области и Минобороны официально о работе сил противовоздушной обороны в регионе не сообщали.

Информация о ЧП будет уточняться.

Трех шпионов осудили в Ростове за слив информации о работе ПВО
Узнать подробнее

В последний раз система ПВО сбивала цели в Ростовской области 13 июля. Тогда целью беспилотников стала нефтебаза в Цимлянском районе. Там произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также:
Откусывали мясо: власти выплатили деньги ребенку, на которого напали собаки в РостовеИтоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений светаДва человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове
#Виктория Прутковская#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия#Специальная военная операция#Лето 2024
Подпишитесь
Уголовное дело завели после гибели артиста цирка в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:08
Скончался артист цирка, упавший во время выступления в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:17
«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан
Сегодня, 09:22
Два иностранных гранатомета выловили рыбаки в Ростовской области
Сегодня, 08:04
Ипподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщика
Сегодня, 07:47
Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 05:15