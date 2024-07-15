Жители Ростова сообщили о работе ПВО в городе 15 июля

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Очевидцы в городских сообществах рассказали, что днем 15 июля слышали грохот в небе. После этого в небе появились инверсионные следы. По словам ростовчан, система ПВО могла отработать по воздушным целям.
Власти Ростовской области и Минобороны официально о работе сил противовоздушной обороны в регионе не сообщали.
Информация о ЧП будет уточняться.
В последний раз система ПВО сбивала цели в Ростовской области 13 июля. Тогда целью беспилотников стала нефтебаза в Цимлянском районе. Там произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.