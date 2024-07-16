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Адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростоветребует его освободить

Адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростове требует его освободить

16 июля 2024, 11:42
Фото: rostovgazeta.ru
Адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростоветребует его освободить
Адвокат Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в захвате СИЗО в Ростове-на-Дону, просит суд смягчить меру пресечения и освободить его, поскольку он начал сотрудничать со следствием, пишет ТАСС.

Адвокат террориста просит смягчить условия его заключения. Мужчина проходит в качестве обвиняемого по делу об организации взрыва в здании отдела полиции в Кисловодске. 16 июня он с другими заключенными также попытался бежать из СИЗО, для этого они выбрались из камер и взяли в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма погибли пятеро террористов. Он выжил, получив выстрел в голову.

Защитник выжившего участника инцидента в СИЗО-1 предлагает освободить его из-под стражи. На слушаниях адвокат подчеркнул, что Камнев сразу начал сотрудничать со следователями.

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Прокурор запросил для террориста 28 лет лишения свободы за нарушения по нескольким статьям, включая незаконное изготовление взрывчатых веществ и содействие террористической деятельности. По версии следствия, он присоединился к запрещенной в России экстремистской группе в 2019 году и изучил методы обращения с оружием и взрывчаткой. В марте 2021 года он планировал взорвать здание полицейского участка в Кисловодске, изготовив два взрывных устройства. Однако его и сообщников задержали правоохранительные органы.

Камнев уже отбывал наказание за другие преступления и был приговорен к девяти годам за причинение серьезного вреда здоровью с летальным исходом, а также за хулиганство.

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#Ростов-на-Дону#СИЗО#Террорист#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#СИЗО-1
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