Адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростове требует его освободить

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Адвокат террориста просит смягчить условия его заключения. Мужчина проходит в качестве обвиняемого по делу об организации взрыва в здании отдела полиции в Кисловодске. 16 июня он с другими заключенными также попытался бежать из СИЗО, для этого они выбрались из камер и взяли в заложники двоих сотрудников. В ходе штурма погибли пятеро террористов. Он выжил, получив выстрел в голову.
Защитник выжившего участника инцидента в СИЗО-1 предлагает освободить его из-под стражи. На слушаниях адвокат подчеркнул, что Камнев сразу начал сотрудничать со следователями.
Прокурор запросил для террориста 28 лет лишения свободы за нарушения по нескольким статьям, включая незаконное изготовление взрывчатых веществ и содействие террористической деятельности. По версии следствия, он присоединился к запрещенной в России экстремистской группе в 2019 году и изучил методы обращения с оружием и взрывчаткой. В марте 2021 года он планировал взорвать здание полицейского участка в Кисловодске, изготовив два взрывных устройства. Однако его и сообщников задержали правоохранительные органы.
Камнев уже отбывал наказание за другие преступления и был приговорен к девяти годам за причинение серьезного вреда здоровью с летальным исходом, а также за хулиганство.