Адвокат выжившего участника захвата СИЗО в Ростове требует его освободить

Прокурор запросил для террориста 28 лет лишения свободы за нарушения по нескольким статьям, включая незаконное изготовление взрывчатых веществ и содействие террористической деятельности. По версии следствия, он присоединился к запрещенной в России экстремистской группе в 2019 году и изучил методы обращения с оружием и взрывчаткой. В марте 2021 года он планировал взорвать здание полицейского участка в Кисловодске, изготовив два взрывных устройства. Однако его и сообщников задержали правоохранительные органы.