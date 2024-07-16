Аналитики изучили статистику спроса на расширенную «Семейную ипотеку»

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Согласно обновленным условиям выдачи «Семейной ипотеки» кредит на покупку недвижимости в новостройках под 6% годовых доступен семьям, в которых хотя бы один ребенок не старше шести лет, либо семьям, где ребенок — инвалид. При этом максимальный размер кредита — 6 млн рублей (для Москвы, МО, Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей), а первоначальный взнос — от 20%. Стоит отметить, что правительство распорядилось сохранить существующие ранее условия выдачи «Семейной ипотеки» для многих субъектов России, пишет newsnn.ru.
Речь идет о трех десятках регионов, в которых 6%-ная ипотека по-прежнему действует. С начала этого года в них было заключено уже 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в РФ. Это субъекты России, где нет масштабного строительства, а также те, которые развиваются по индивидуальной программе, и малые города с численностью жителей до 50 тысяч человек. В данной категории регионов особо стоит выделить Адыгею, Чувашию и Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от общего числа сделок в регионе). Кроме того, с начала текущего года «Семейная ипотека» стала максимально востребованной в Севастополе и Калмыкии (рост подобных сделок с января по июнь составил 20,3% и 18,7% соответственно).
Проанализировав спрос на новое жилье в российских регионах, в которых действуют расширенные условия «Семейной ипотеки», представители «Домклик» обратили внимание, что в большинстве из этих субъектов наблюдается растущая динамика. В сделках увеличилась доля первички. Наиболее явно такая картина складывается в Адыгее, Тыве, Республике Марий Эл, Псковской, Курганской и Кировской областях, где доля строящегося жилья в ипотечных сделках стала выше как минимум на 10%. Такая динамика наблюдается по собранным Сбером сведениям за первое полугодие текущего года.
Анализ объявлений на «Домклик» указывает и на такую закономерность, что в субъектах РФ, для которых действуют прежние условия по «Семейной ипотеке», объем первичного рынка достаточно невелик: в 80% объявлений предлагается жилье на вторичке. Стоит отметить, что предложений о продаже жилой недвижимости на первичном рынке вообще нет в Магаданской области, Еврейской автономной области, НАО, на Чукотке, в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. В этих субъектах РФ наблюдается невысокий уровень заработных плат среди населения, а также трудности с возведением нового жилья из-за экстремального климата или сложного рельефа.
Квартиры по минимальным ценам на первичке среди регионов с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» — в Калмыкии (от 77,8 тыс. рублей за кв. метр), Республике Марий Эл, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (81,9–97,2 тыс. рублей за кв. метр). Почти во всех этих регионах медианная стоимость квадратного метра в новостройке остается ниже среднероссийского показателя.