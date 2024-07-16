Аналитики изучили статистику спроса на расширенную «Семейную ипотеку»

Речь идет о трех десятках регионов, в которых 6%-ная ипотека по-прежнему действует. С начала этого года в них было заключено уже 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в РФ. Это субъекты России, где нет масштабного строительства, а также те, которые развиваются по индивидуальной программе, и малые города с численностью жителей до 50 тысяч человек. В данной категории регионов особо стоит выделить Адыгею, Чувашию и Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от общего числа сделок в регионе). Кроме того, с начала текущего года «Семейная ипотека» стала максимально востребованной в Севастополе и Калмыкии (рост подобных сделок с января по июнь составил 20,3% и 18,7% соответственно).