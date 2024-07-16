Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
С помощью дронов спасатели оповещают отдыхающих на необорудованных пляжах. На беспилотниках установлены системы громкоговорящей связи. Они информируют людей о правилах поведения на воде.
С начала лета во время купания в Ростовской области погибли 23 человека. Все случаи гибели произошли в необорудованных и не предназначенных для отдыха местах.
Среди главных причин трагических происшествий спасатели назвали также злоупотребление алкоголем перед купанием и отсутствие внимания взрослых за детьми.
Ранее RostovGazeta рассказала, где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове.