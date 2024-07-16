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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Отдыхающих на пляжах в Ростовской области оповещают с помощью беспилотников

Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области

16 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Отдыхающих на пляжах в Ростовской области оповещают с помощью беспилотников

Отдыхающих на пляжах в Ростовской области контролируют при помощи беспилотников

Отдыхающих на пляжах в Ростовской области оповещают с помощью беспилотников, рассказали в управлении МЧС.

С помощью дронов спасатели оповещают отдыхающих на необорудованных пляжах. На беспилотниках установлены системы громкоговорящей связи. Они информируют людей о правилах поведения на воде.

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С начала лета во время купания в Ростовской области погибли 23 человека. Все случаи гибели произошли в необорудованных и не предназначенных для отдыха местах.

Среди главных причин трагических происшествий спасатели назвали также злоупотребление алкоголем перед купанием и отсутствие внимания взрослых за детьми.

Ранее RostovGazeta рассказала, где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове.

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