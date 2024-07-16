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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

«Безнадзорные животные умирают»: эксперты рассказали о последствиях жары в Ростове

«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове

16 июля 2024, 13:22
Фото: rostovgazeta.ru
«Безнадзорные животные умирают»: эксперты рассказали о последствиях жары в Ростове

Зоолог рассказал, как в Ростове погибают животные в жару

Сильная жара в Ростове может негативно сказаться на городской фауне, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

От сильной жары в Ростове страдают не только люди, но и животные. Особенно, безнадзорные кошки и собаки, которым сложно найти источник с водой.

«Животные могут погибать от жары», — отмечает Александр Евсюков.

Ветеринар, кандидат биологических наук Анастасия Кочеткова объясняет, что при высокой температуре окружающей среды повышается испарение влаги с кожных покровов, а также частота пульса и дыхания. Выгуливать домашних животных эксперт рекомендует утром до восхода солнца и поздно вечером.

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«В домашних условиях животным необходимо обеспечить неограниченный доступ к воде. В идеале — включать сплит системы, следя за температурой в помещении», — советует Анастасия Кочеткова.

Не стоит забывать и об уличных животных и птицах — в жару им особенно тяжело.

Безнадзорные животные тяжело переживают жару в Ростове. Безнадзорные животные тяжело переживают жару в Ростове.
Безнадзорные животные тяжело переживают жару в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru
«Для уличных кошек, собак и птиц можно соорудить несколько поилок. Например, из пластиковых бутылок. И следить, чтобы поилки были наполнены чистой водой. Сейчас сильная жара и животные не находят себе места», — добавляет ветеринар.

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