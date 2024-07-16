«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
От сильной жары в Ростове страдают не только люди, но и животные. Особенно, безнадзорные кошки и собаки, которым сложно найти источник с водой.
«Животные могут погибать от жары», — отмечает Александр Евсюков.
Ветеринар, кандидат биологических наук Анастасия Кочеткова объясняет, что при высокой температуре окружающей среды повышается испарение влаги с кожных покровов, а также частота пульса и дыхания. Выгуливать домашних животных эксперт рекомендует утром до восхода солнца и поздно вечером.
«В домашних условиях животным необходимо обеспечить неограниченный доступ к воде. В идеале — включать сплит системы, следя за температурой в помещении», — советует Анастасия Кочеткова.
Не стоит забывать и об уличных животных и птицах — в жару им особенно тяжело.
«Для уличных кошек, собак и птиц можно соорудить несколько поилок. Например, из пластиковых бутылок. И следить, чтобы поилки были наполнены чистой водой. Сейчас сильная жара и животные не находят себе места», — добавляет ветеринар.
Ранее RostovGazeta выясняла, когда начнутся дожди в Ростовской области.