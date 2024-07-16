«Час кошмарили»: ростовчане рассказали об атаке беспилотников

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Губернатор Василий Голубев рассказал, что подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских дронов. Все беспилотники были уничтожены.
«Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет», — рассказал глава региона.
В комментариях пользователи поблагодарили тех, кто отражал атаки.
«Молодцы ребята, спасибо», — пишут ростовчане.
«Кошмарная ночь… Дети плакали, мы спустились в подвал, в убежище. Взрывы очень сильные…», — говорится в комментариях.
«Это всегда страшно», — заявили местные жители.
«Час кошмарили», — сообщила подписчица.
Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.