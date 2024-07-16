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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Ростовчане заявили, что сильно испугались из-за атаки беспилотников

«Час кошмарили»: ростовчане рассказали об атаке беспилотников

16 июля 2024, 05:02
Фото: 1MI

Ростовчане заявили, что сильно испугались из-за атаки беспилотников

В Ростовской области системы ПВО сбили девять беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских дронов. Все беспилотники были уничтожены.

«Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет», — рассказал глава региона.

В комментариях пользователи поблагодарили тех, кто отражал атаки.

Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
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«Молодцы ребята, спасибо», — пишут ростовчане.

«Кошмарная ночь… Дети плакали, мы спустились в подвал, в убежище. Взрывы очень сильные…», — говорится в комментариях.

«Это всегда страшно», — заявили местные жители.

«Час кошмарили», — сообщила подписчица.

Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия
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