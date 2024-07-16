Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля

Почти через два часа Голубев сообщил о том, что в общей сложности ночью и утром 16 июля донской регион атаковали девять БПЛА. Все они были уничтожены. Пока уточняются данные о том, что могло быть повреждено на земле в результате их атаки. Пострадавших нет.