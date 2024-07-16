Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Первое сообщение об атаке появилось на канале губернатора почти в пять часов утра. Он сообщил, что дежурным силам ПВО удалось подавить атаку четырех беспилотников на севере Ростовской области.
При этом военные продолжают отражать атаки, добавил глава региона. На тот момент данных о разрушении и пострадавших не поступало.
Почти через два часа Голубев сообщил о том, что в общей сложности ночью и утром 16 июля донской регион атаковали девять БПЛА. Все они были уничтожены. Пока уточняются данные о том, что могло быть повреждено на земле в результате их атаки. Пострадавших нет.
Ранее жители Азова и Ростова увидели в небе летающих объект, который приняли за беспилотник. Снимки объекта появились в местных соцсетях.