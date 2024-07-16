Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Ночью во вторник, 16 июля, над регионом заметили беспилотники. Всего их оказалось девять.
Среагировала система ПВО, после чего уничтожила дроны. Также о произошедшем рассказал губернатор Василий Голубев.
Он сообщил, что в данный момент выясняются последствия на земле. Помощь медиков никому не потребовалась.
В соцсетях пользователи рассказали, что им было страшно во время атаки. Другие начали благодарить военнослужащих за отражение атаки.
Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.