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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

16 июля 2024, 05:13
Фото: 1MI
Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку в Ростовской области, ее отразила система ПВО, рассказали в Минобороны.

Ночью во вторник, 16 июля, над регионом заметили беспилотники. Всего их оказалось девять.

Среагировала система ПВО, после чего уничтожила дроны. Также о произошедшем рассказал губернатор Василий Голубев.

Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
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Он сообщил, что в данный момент выясняются последствия на земле. Помощь медиков никому не потребовалась.

В соцсетях пользователи рассказали, что им было страшно во время атаки. Другие начали благодарить военнослужащих за отражение атаки.

Ранее жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Киевский режим#Происшествия
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