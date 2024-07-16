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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста

Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста

16 июля 2024, 09:28
Фото: для иллюстрации / Изображение Midjourney
Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста
Жители Ростова-на-Дону не могут полноценно сдать билеты на представления в Цирке Демидовых после гибели артиста, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в воскресенье вечером в городе прошло цирковое шоу Цирка Демидовых. Во время одного из номеров артист на велосипеде ехал по тросу, натянутому между шатрами, но сорвался и упал с высоты четырех метров.

У него не было страховки, и он ударился головой об асфальт. Каскадера доставили в больницу, но через некоторое время он скончался. Им оказался 44-летний колумбиец Сиксто Октавио Чаварро.

Цирк Демидовых пока не отменил представления в Ростове после гибели артиста
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Канал написал, что местная жительница попыталась сдать купленный билет на следующее выступление. Но полную стоимость ей не отдают.

«В кассе сказали, что погибшего артиста заменили и шоу будет, поэтому они могут вернуть стоимость с учётом 70% вычета», — сказано в сообщении.

Добавим, что стоимость за билет варьируется от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

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