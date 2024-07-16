Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Напомним, что в воскресенье вечером в городе прошло цирковое шоу Цирка Демидовых. Во время одного из номеров артист на велосипеде ехал по тросу, натянутому между шатрами, но сорвался и упал с высоты четырех метров.
У него не было страховки, и он ударился головой об асфальт. Каскадера доставили в больницу, но через некоторое время он скончался. Им оказался 44-летний колумбиец Сиксто Октавио Чаварро.
Канал написал, что местная жительница попыталась сдать купленный билет на следующее выступление. Но полную стоимость ей не отдают.
«В кассе сказали, что погибшего артиста заменили и шоу будет, поэтому они могут вернуть стоимость с учётом 70% вычета», — сказано в сообщении.
Добавим, что стоимость за билет варьируется от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.