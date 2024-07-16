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Машины снова могут подорожать из-за индексации утильсбора

Машины снова могут подорожать из-за индексации утильсбора

16 июля 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Машины снова могут подорожать из-за индексации утильсбора
В России стоимость автомобилей может взлететь из-за пересмотра размера утильсбора, пишут «Новые известия».

Минпромторг планирует ввести пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора. К 2030 году коэффициенты утильсбора на легковушки и фуры, а также на спецтехнику значительно вырастут.

Первое повышение утильсбора намечено на 2024 год, но точные даты пока не определены. Базовая ставка для легковых автомобилей достигает 20 тысяч рублей и далее умножается на коэффициент, который зависит от типа машины и объема двигателя.

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Наибольшую обеспокоенность должен вызывать утильсбор на транспорт с объемом двигателя от 1 до 2 литров, так как они доминируют на российском рынке.

Ранее были названы машины, цены на которые подскочили в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автомобили#Утилизационный сбор#Минпромторг
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