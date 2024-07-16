Машины снова могут подорожать из-за индексации утильсбора

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Минпромторг планирует ввести пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора. К 2030 году коэффициенты утильсбора на легковушки и фуры, а также на спецтехнику значительно вырастут.
Первое повышение утильсбора намечено на 2024 год, но точные даты пока не определены. Базовая ставка для легковых автомобилей достигает 20 тысяч рублей и далее умножается на коэффициент, который зависит от типа машины и объема двигателя.
Наибольшую обеспокоенность должен вызывать утильсбор на транспорт с объемом двигателя от 1 до 2 литров, так как они доминируют на российском рынке.
Ранее были названы машины, цены на которые подскочили в Ростовской области.