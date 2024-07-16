На Дону прокуратура проверит информацию об отсутствии выплат раненому бойцу СВО

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Сети распространяют информацию о том, что могли быть нарушены права бойца на получение материальной помощи после ранения. Теперь в рамках проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Ранее движение «Ветераны России» написало в Telegram о жалобе бойца из донского региона, который получил ранения в Бахмуте и ослеп.
«Медики рассказали ему о повреждении сосудов мозга и поставили прогноз жизни — максимум год. Он пожаловался на отсутствие каких-либо выплат и соцпомощи», — пишет движение.
Отмечается, что мужчине требуются дорогостоящее лечение и реабилитация. Добавим, что официальной информации об отсутствии выплат не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, на что чаще всего жалуются родители в ростовскую прокуратуру