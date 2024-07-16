rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

На Дону прокуратура проверит информацию об отсутствии выплат бойцу СВО

На Дону прокуратура проверит информацию об отсутствии выплат раненому бойцу СВО

16 июля 2024, 09:38
Фото: 1MI
На Дону прокуратура проверит информацию об отсутствии выплат бойцу СВО
В Ростовской области будет проведена проверка информации о возможном нарушении прав участника СВО, рассказали в облпрокуратуре.

В Сети распространяют информацию о том, что могли быть нарушены права бойца на получение материальной помощи после ранения. Теперь в рамках проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее движение «Ветераны России» написало в Telegram о жалобе бойца из донского региона, который получил ранения в Бахмуте и ослеп.

Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области
Узнать подробнее

«Медики рассказали ему о повреждении сосудов мозга и поставили прогноз жизни — максимум год. Он пожаловался на отсутствие каких-либо выплат и соцпомощи», — пишет движение.

Отмечается, что мужчине требуются дорогостоящее лечение и реабилитация. Добавим, что официальной информации об отсутствии выплат не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, на что чаще всего жалуются родители в ростовскую прокуратуру

Читайте также:
«Вонь и зеленые мухи»: жители Ростовской области пожаловались на смердящие свалки«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтанПлесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Выплаты#Лечение#Социальная помощь#СВО#Жалоба#Дон#Права#Проверка#Нарушение#Ранение#Боец#Происшествия
Подпишитесь
Купившим билеты в цирк в Ростове отказались вернуть деньги после смерти артиста
Сегодня, 09:28
В Ростовской области предложили платить жителям за сообщения о пьяных водителях
Сегодня, 09:21
Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей
Сегодня, 06:34
Стало известно, когда начнутся дожди в Ростовской области
Сегодня, 05:50
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области
Сегодня, 05:13