rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Из-за срабатывания защиты генератора первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети

На Ростовской АЭС назвали причину перебоев со светом на всем юге России

16 июля 2024, 15:53
Фото: Ростовская АЭС
Из-за срабатывания защиты генератора первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети
Из-за срабатывания защиты генератора первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети, пояснили в пресс-службе электростанции.

Перебои со светом начались на всем Юге России, в том числе в Ростовской области. Они связаны с отключением от сети первого энергоблока Ростовской АЭС. Там сработала защита генератора.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть», — объяснили в пресс-службе Ростовской АЭС.

Там заверили, что радиационный фон на станции и рядом с ней остается в норме. Второй и четвертый энергоблоки работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Третий энергоблок закрыт на плановый ремонт.

Отключения электричества начались в Ростовской области из-за сбоя на АЭС
Узнать подробнее

В Минэнерго России заверили, что держат работы на Ростовской АЭС под контролем. Но сколько они продлятся, пока не ясно.

Читайте также:
В Ростовской АЭС сделали заявление после сбоя на энергоблокеВласти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергииПрокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Жителей Ростовской области напугали дронами и удивили самолетами на маркетплейсе
Сегодня, 16:29
Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя
Сегодня, 16:24
Зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:40
Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах
Сегодня, 13:37
«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове
Сегодня, 13:22
Беспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области
Сегодня, 13:21