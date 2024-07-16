На Ростовской АЭС назвали причину перебоев со светом на всем юге России

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Перебои со светом начались на всем Юге России, в том числе в Ростовской области. Они связаны с отключением от сети первого энергоблока Ростовской АЭС. Там сработала защита генератора.
«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть», — объяснили в пресс-службе Ростовской АЭС.
Там заверили, что радиационный фон на станции и рядом с ней остается в норме. Второй и четвертый энергоблоки работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Третий энергоблок закрыт на плановый ремонт.
В Минэнерго России заверили, что держат работы на Ростовской АЭС под контролем. Но сколько они продлятся, пока не ясно.