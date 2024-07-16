Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Среди рабочих специалистов самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам. За год их доход вырос на 33% и сейчас составляет 150-200 тысяч рублей в месяц.
Также много платят водителям спецтехники и водителям самосвалов. Их зарплаты за год выросли на 9% и 30% соответственно. Водители спецтехники могут рассчитывать на доход в районе 110-175 тысяч рублей в месяц, а водители самосвалов — 130-200 тысяч рублей в месяц.
Замыкают пятерку лидеров отделочники и машинисты. Зарплатные предложения для них выросли почти на половину и составляют в районе 150 тысяч рублей в месяц.
Высокий рост заработных предложений также зафиксирован у офисных работников. Агенту по недвижимости готовы платить до 170 000 рублей в месяц. Это на 43% больше, чем год назад. Брокерам предлагают заработную плату размером до 180 000 ежемесячно. Рост их доходов за год составил 48%. Замыкают тройку лидеров аналитики, их доходы год к году выросли на 16%. Работодатели предлагают им в среднем зарплату от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц.
Также в топ-5 по размеру предлагаемых зарплат офисным работникам попали инженеры и рекрутеры.