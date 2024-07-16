Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

Высокий рост заработных предложений также зафиксирован у офисных работников. Агенту по недвижимости готовы платить до 170 000 рублей в месяц. Это на 43% больше, чем год назад. Брокерам предлагают заработную плату размером до 180 000 ежемесячно. Рост их доходов за год составил 48%. Замыкают тройку лидеров аналитики, их доходы год к году выросли на 16%. Работодатели предлагают им в среднем зарплату от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц.