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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

16 июля 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

Аналитики назвали профессии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей

Дальнобойщики, агенты по недвижимости и водители возглавляют топ самых высокооплачиваемых профессий в Ростове и области, поделились данными с RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Среди рабочих специалистов самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам. За год их доход вырос на 33% и сейчас составляет 150-200 тысяч рублей в месяц.

Также много платят водителям спецтехники и водителям самосвалов. Их зарплаты за год выросли на 9% и 30% соответственно. Водители спецтехники могут рассчитывать на доход в районе 110-175 тысяч рублей в месяц, а водители самосвалов — 130-200 тысяч рублей в месяц.

Замыкают пятерку лидеров отделочники и машинисты. Зарплатные предложения для них выросли почти на половину и составляют в районе 150 тысяч рублей в месяц.

Среди рабочих специалистов самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам.Среди рабочих специалистов самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам.
Среди рабочих специалистов самые высокие зарплаты предлагают водителям-дальнобойщикам.
Фото: rostovgazeta.ru

Высокий рост заработных предложений также зафиксирован у офисных работников. Агенту по недвижимости готовы платить до 170 000 рублей в месяц. Это на 43% больше, чем год назад. Брокерам предлагают заработную плату размером до 180 000 ежемесячно. Рост их доходов за год составил 48%. Замыкают тройку лидеров аналитики, их доходы год к году выросли на 16%. Работодатели предлагают им в среднем зарплату от 70 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц.

Также в топ-5 по размеру предлагаемых зарплат офисным работникам попали инженеры и рекрутеры.

Высокий рост заработных предложений зафиксирован у офисных работников.Высокий рост заработных предложений зафиксирован у офисных работников.
Высокий рост заработных предложений зафиксирован у офисных работников.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta рассказала, как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове.

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