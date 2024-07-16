«Ни поесть, ни попить»: ростовчане рассказали, как пережили отключения света

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Первый энергоблок отключили из-за сбоя на Ростовской АЭС. Из-за этого на всем юге России наблюдаются перебои со светом. В Ростовской области власти также предупредили о веерных отключениях света. Ранее график временного отключения света уже вводился в регионе из-за аномальной жары и атак беспилотников.
Жители Ростова и области в соцсетях и комментариях органов власти жалуются на постоянные отключения.
«Мы вернулись в средние века. При свете дня хотя бы помыться можно. А так все со свечками сидишь»,
«Люди пришли с работы и опять ничего не сделать! Когда это прекратится?»,
«Мы расскажем, как в XXI веке не можем справляться то с жарой, то с морозом. Сидим, преем. Пришли с работы, вскарабкались на свой этаж. И радуемся тому, как у нас тепло и по-спартански. Ни поесть, ни попить, в туалет тоже сходить не получиться», — сетуют ростовчане.
Тем временем в Ростовской АЭС сообщили, что запустят отключенный энергоблок, как только установят причину сбоя. Сколько времени потребуется для этого, неизвестно.