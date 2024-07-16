«Ни поесть, ни попить»: ростовчане рассказали, как пережили отключения света

«Мы расскажем, как в XXI веке не можем справляться то с жарой, то с морозом. Сидим, преем. Пришли с работы, вскарабкались на свой этаж. И радуемся тому, как у нас тепло и по-спартански. Ни поесть, ни попить, в туалет тоже сходить не получиться», — сетуют ростовчане.