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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

За проезд в ростовском автобусе с неработающим кондиционером в жару могут снизить оплату

Стоимость проезда в автобусах без кондиционеров могут снизить в Ростове

16 июля 2024, 11:44
Фото: rostovgazeta.ru
За проезд в ростовском автобусе с неработающим кондиционером в жару могут снизить оплату

Юрист рассказал, как снизить стоимость проезда в душных автобусах в Ростове

Жители Ростовской области жалуются, что не во всех автобусах общественного транспорта в сильную жару работают кондиционеры. Однако мало кто знает, что за проезд в таком транспорте может быть снижена оплата. Об этом RostovGazeta сообщил юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист объясняет, что контракты с транспортными компаниями в Ростове и области предполагают поддержание комфортной температуры в салоне. Если этого не происходит, значит, контракт выполняется с нарушением.

«При неработающем кондиционере в автобусе в сильную жару пассажиры должны сигнализировать, подавать жалобы, чтобы принимались меры. Дело в том, что когда не выполняется один из пунктов договора, к транспортной компании применяются определенные штрафные санкции. Например, может снижаться оплата за проезд в таком автобусе», — отмечает Антон Габович.
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Собеседник уточняет, что жалобу на неработающий кондиционер в Ростовской области следует направлять в администрацию того муниципалитета, который заключал договор с транспортной компанией.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане массово отказываются от общественного транспорта.

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#Дарья Демидова
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