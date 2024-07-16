Стоимость проезда в автобусах без кондиционеров могут снизить в Ростове

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Юрист объясняет, что контракты с транспортными компаниями в Ростове и области предполагают поддержание комфортной температуры в салоне. Если этого не происходит, значит, контракт выполняется с нарушением.
«При неработающем кондиционере в автобусе в сильную жару пассажиры должны сигнализировать, подавать жалобы, чтобы принимались меры. Дело в том, что когда не выполняется один из пунктов договора, к транспортной компании применяются определенные штрафные санкции. Например, может снижаться оплата за проезд в таком автобусе», — отмечает Антон Габович.
Собеседник уточняет, что жалобу на неработающий кондиционер в Ростовской области следует направлять в администрацию того муниципалитета, который заключал договор с транспортной компанией.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане массово отказываются от общественного транспорта.