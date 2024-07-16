Стоимость проезда в автобусах без кондиционеров могут снизить в Ростове

Юрист рассказал, как снизить стоимость проезда в душных автобусах в Ростове

Жители Ростовской области жалуются, что не во всех автобусах общественного транспорта в сильную жару работают кондиционеры. Однако мало кто знает, что за проезд в таком транспорте может быть снижена оплата. Об этом RostovGazeta сообщил юрист, адвокат Антон Габович.