Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах

В Ростове за полный запрет электросамокатов во всем городе выступили 38% опрошенных. Только в центре отказаться от самокатов согласны еще 32% респондентов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан. Затруднились с ответом еще 13%.