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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Против электросамокатов в Ростове высказались 38% респондентов

Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах

16 июля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Против электросамокатов в Ростове высказались 38% респондентов
Против электросамокатов в Ростове-на-Дону высказались 38% респондентов, исследование проводил портал Superjob.

Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников, где жители больше всего протестуют против самокатов. Второе место отошло Санкт-Петербургу, а третье — Москве.

В Ростове за полный запрет электросамокатов во всем городе выступили 38% опрошенных. Только в центре отказаться от самокатов согласны еще 32% респондентов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан. Затруднились с ответом еще 13%.

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию.

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