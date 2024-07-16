Почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников, где жители больше всего протестуют против самокатов. Второе место отошло Санкт-Петербургу, а третье — Москве.
В Ростове за полный запрет электросамокатов во всем городе выступили 38% опрошенных. Только в центре отказаться от самокатов согласны еще 32% респондентов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан. Затруднились с ответом еще 13%.